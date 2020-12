Siria: Unione interparlamentare araba condanna interruzioni forniture idriche ad Al Hasaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione interparlamentare araba (Aipu) ha condannato le “pratiche” della Turchia contro la popolazione siriana, riferendosi in particolare all’interruzione delle forniture di acqua potabile – in corso dal 30 novembre – nella città nord-orientale di Al Hasaka e nei dintorni. Secondo quanto afferma un comunicato di Saqr Ghobash, presidente dell’Aipu e del Consiglio nazionale federale degli Emirati Arabi Uniti, l’organizzazione segue “con grande preoccupazione” le pratiche aggressive turche contro la Siria e il suo popolo, interrompendo le forniture di acqua potabile ai cittadini nella città di Al Hasaka e nel circondario. L’Unione ha fatto appello alle Nazioni Unite, alla comunità internazionale e a tutte le forze “che amano la pace” a prendere “una posizione chiara” riguardo a tali pratiche, chiedendo alla Turchia di rispettare i diritti dei vicini e far ripartire immediatamente le forniture. (Res)