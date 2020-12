Russia-Siria: nel 2021 il prossimo incontro della Commissione governativa congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Russia ha annunciato che il prossimo incontro della commissione governativa congiunta russo-siriana avrà luogo a Damasco, in Siria, nel primo trimestre del 2021. Secondo un comunicato del ministero, i lavori della commissione prevedranno una discussione degli ultimi sviluppi della situazione in Siria, e si concentreranno sul rafforzamento di una risoluzione politica della crisi sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza Onu (fra cui l’operato della Commissione costituzionale a Ginevra). La commissione congiunta permanente russo-siriana per la cooperazione commerciale ed economica si è riunita l’ultima volta il 25 dicembre del 2019 a Mosca, dove ha siglato un protocollo per la cooperazione in materia di agevolazioni doganali fra i due Paesi. (Res)