Iraq-Siria: incontro fra ministri della Salute, focus su cooperazione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Siria, Hasan Ghobash, ha discusso ieri a Baghdad con l’omologo iracheno, Hasan Mohammed al Tamimi, dei mezzi per rafforzare la cooperazione bilaterale fra i due Paesi nel settore sanitario. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". Il dialogo ha affrontato in particolare i mezzi per potenziare la collaborazione nella lotta al coronavirus, oltre allo scambio scientifico congiunto e alla necessità di un maggiore coordinamento fra Damasco e Baghdad in questi ambiti. L’incontro giunge nel quadro di una visita ufficiale di tre giorni del ministro siriano Ghobash nella capitale irachena, alla guida di una delegazione sanitaria. (Res)