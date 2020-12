Libano: inchiesta Beirut, il 4 gennaio nuova data per audizioni ministri Khalil e Zaiter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore incaricato di indagare sulla devastante esplosione che lo scorso 4 agosto ha colpito il porto di Beirut, Fadi Sawan, ha riprogrammato per il prossimo 4 gennaio l’interrogatorio previsto per gli ex ministri Ali Hassan Khalil e Ghazi Zaiter, incriminati insieme a un altro ministro (Youssef Fenianos) e al premier uscente Hassan Diab per “negligenza” riguardo all’esplosione di Beirut. Lo riferisce il sito libanese "Naharnet". La mossa di Sawan giunge dopo che i due ministri si sono rifiutati di comparire alla prima audizione, fissata per ieri. Il giudice ha inoltre sentito la testimonianza dell’ex capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Walid Salman, e incriminato sempre per “negligenza” il presidente e due direttori dell’amministrazione portuale e dell’Autorità per gli investimenti. (Res)