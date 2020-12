Cina: Xi, missione lunare Chang'e-5 segna un grande passo avanti nell'industria spaziale cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato per il completo successo della missione Chang'e-5, che ha riportato nelle primissime ore di oggi i primi campioni raccolti sulla Luna da parte cinese. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Xinhua". A nome del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), del Consiglio di Stato e della Commissione militare centrale, Xi ha inviato un messaggio di congratulazioni a tutti i membri che hanno partecipato alla missione Chang'e-5. Xi ha sottolineato che la missione Chang'e-5, il progetto spaziale più complicato finora avviato dalla Cina, ha effettuato per la prima volta il campionamento extraterrestre e il ritorno. "Si tratta di un altro risultato importante, che segna un grande passo avanti nell'industria spaziale cinese. Ciò contribuirà ad approfondire la comprensione dell'origine della Luna e della storia dell'evoluzione del sistema solare", ha detto Xi. Il leader cinese ha espresso la speranza che coloro che hanno partecipato alla missione Chang'e-5 porteranno avanti lo spirito di esplorazione lunare e di audacia nell'esplorazione, in modo da avviare nuove esplorazioni interplanetarie e contribuire a trasformare il Paese in una grande potenza spaziale. Il messaggio di Xi è stato letto dal consigliere di Stato Wang Yong presso il Centro di controllo aerospaziale di Pechino. (segue) (Cip)