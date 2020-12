Cina: Xi, missione lunare Chang'e-5 segna un grande passo avanti nell'industria spaziale cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Chang'e-5 ha così completato l'ultima parte della missione lunare, articolata in undici fasi, che ha registrato molti primati nella storia aerospaziale del Paese, come il primo decollo dalla superficie lunare e il primo attracco nell'orbita lunare, ponendo fine a una delle esplorazioni più complesse missioni nella storia aerospaziale cinese. Guardando indietro agli obiettivi fissati per la missione dal suo sviluppatore, la China Aerospace Science and Technology, ha dichiarato che Chang'e-5 ha soddisfatto le aspettative delle persone in modo costante. I suoi risultati includono scoperte tecnologiche che hanno fatto avanzare l'industria aerospaziale cinese, la prima missione di recupero di campioni del Paese da un corpo extraterrestre e, infine, un sistema di esplorazione lunare perfezionato che getta le basi per futuri compiti con equipaggio e altri progetti nello spazio profondo. (Cip)