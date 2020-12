Germania: Covid, aiuti governo per blocco generale disponibili da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese tedesche direttamente o indirettamente interessate dal blocco generale in vigore in Germania da ieri, 16 dicembre, al 10 gennaio prossimo, volto a contenere la diffusione del coronavirus, riceveranno i nuovi aiuti-ponte del governo federale soltanto a marzo prossimo. Come afferma il quotidiano “Handelsblatt”, la causa di tale dilazione è il ritardo nella programmazione del software necessario per il calcolo e il pagamento dei sussidi. Intervenendo alla commissione Economia del Bundestag, la sottosegretaria all'Economia ed Energia Elisabeth Winckelmeier-Becker ha dichiarato di aspettarsi il pagamento dei nuovi aiuti-ponte alle imprese per marzo prossimo. “Sarebbe motivo di felicità” se i versamenti potessero essere effettuati già a febbraio, ha aggiunto Winckelmeier-Becker. Intanto, sono in ritardo anche i pagamenti degli aiuti statali di novembre e dicembre per le imprese colpite dal “lockdown light”, in vigore in Germania dal 2 novembre a ieri. (segue) (Geb)