Germania: Covid, aiuti governo per blocco generale disponibili da marzo (2)

- Per ora, con riguardo agli aiuti di novembre, il governo federale sta distribuendo degli acconti fino a 50 mila euro su un sussidio che prevede il rimborso da parte dello Stato del 70-75 per cento del fatturato registrato dalle aziende a novembre e dicembre del 2019. Al più tardi all'inizio di gennaio, inizieranno a essere versati gli acconti degli degli aiuti di dicembre, basati sullo stesso modello di intervento. Il governo federale stima da due a tre settimane per la successiva programmazione della procedura tecnica per l'intero aiuto di dicembre. Soltanto allora dovrebbe iniziare l'elaborazione del procedimento per richiedere gli aiuti contro il blocco generale, che dovrebbero esaurirsi tra la metà di febbraio e l'inizio di marzo. Tale sussidio prevede sul pagamento alle imprese di somme fino a 50 mila euro. Con i nuovi aiuti-ponte, lo Stato sosterrà quelle aziende che hanno registrato almeno il 40 per cento di perdite di fatturato a novembre o dicembre 2020 o in entrambi i mesi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Geb)