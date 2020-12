Emirati-Bahrein: commercio fra Abu Dhabi e Manama a 9,3 miliardi di euro in sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Amministrazione generale delle dogane di Abu Dhabi ha annunciato che il volume degli scambi commerciali non-petroliferi tra l'emirato di Abu Dhabi e il Bahrein ha raggiunto i 41,83 miliardi di dirham emiratini (9,3 miliardi di euro) tra il 2015 e il mese di novembre dell'anno corrente. Il commercio estero di Abu Dhabi con il Bahrein è diviso come segue: 9,11 miliardi di dirham (2,02 miliardi di euro) in importazioni, 11,32 miliardi (2,5 miliardi di euro) in esportazioni e 21,40 miliardi di dirham (4,7 miliardi di euro) in ri-esportazioni, per un totale di 107.700 transazioni doganali nel periodo di riferimento. A rappresentare la quota maggiore del commercio non-petrolifero sono le attrezzature di trasmissione e registrazione audio e video, per 8,99 miliardi di dirham (1,9 miliardi di euro), seguiti dai metalli ordinari e i loro derivati, per 7,71 miliardi di dirham (1,7 miliardi di euro).