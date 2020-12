Golfo: a ottobre quota debito Usa dei paesi Gcc a 224,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre gli investimenti dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) in obbligazioni e titoli del Tesoro statunitense sono aumentati su base mensile dello 0,7 per cento, raggiungendo la cifra totale di 224,9 miliardi di dollari. Secondo dati diffusi dal Tesoro Usa, fra i paesi Gcc il principale creditore degli Usa è l’Arabia Saudita, i cui investimenti nel debito sovrano di Washington ammontavano alla fine di ottobre a 134,2 miliardi di dollari, contro i 131,2 miliardi di dollari di settembre. Al secondo posto figura il Kuwait, con investimenti complessivi per 47,1 miliardi di dollari contro i 46,6 di settembre, mentre occupano la terza posizione gli Emirati Arabi Uniti, con investimenti totali per 29,1 miliardi di dollari. Seguono il Qatar (7,5 miliardi), l’Oman (6,1 miliardi) e il Bahrein (943 milioni di dollari). (Res)