Golfo: segretario generale Gcc discute di completamento unione doganale

- Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), Nayef al Hajraf, ha incontrato ieri nella sede di Riad il vice ministro dell’Economia e della Pianificazione dell’Arabia Saudita, Faysal bin Fadil al Ibrahim. Lo riferisce il quotidiano economico saudita "Al Eqtisadiya". Nel corso dell’incontro le parti hanno discusso di varie questioni legate al rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione economica fra i paesi del Gcc. In particolare, Al Hajraf e Al Ibrahim hanno preso in esame la questione del completamento dell’unione doganale e del mercato unico del Golfo, in attuazione delle risoluzioni e delle direttive dei leader del paesi del Gcc. (Res)