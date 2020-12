Emirati-Israele: borse Abu Dhabi e Tel Aviv firmano memorandum per cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abu Dhabi Securities Exchange (Adx), la seconda borsa valori degli Emirati Arabi Uniti, ha firmato con la borsa israeliana di Tel Aviv (Tase) un memorandum d’intesa per potenziare la cooperazione e favorire la crescita di mercati di capitali in Emirati e Israele. L’accordo permetterà ad Adx e Tase di esplorare occasioni per quanto riguarda “la quotazione incrociata di titoli, la negoziazione dai membri delle rispettive borse, la facilitazione dell’accesso degli investitori a entrambi i mercati”, secondo quanto si legge in un comunicato della borsa emiratina. “Con la relazione fra Emirati e Israele che inaugura una nuova era, si apre la strada alla collaborazione reciproca fra imprese dei due Paesi e allo sblocco di opportunità commerciali” ha detto Mohammed al Shorafa, presidente di Adx. (Res)