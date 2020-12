Emirati-Israele: presto accordo per partenariato in sicurezza cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per i progetti Hamad bin Khalifa (Hbk Dop), ente di sostegno agli investimenti nello sviluppo sostenibile con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, firmerà un accordo di partenariato con alcuni imprenditori israeliani e con l’Unità 8200, divisione di intelligence delle Forze di difesa israeliane (Idf), per creare una joint venture volta a sviluppare la sicurezza cibernetica negli Emirati. L’accordo prevederà anche la fondazione negli Emirati di un’accademia cibernetica, specializzata nel formare la prossima generazione di analisti cibernetici ed esperti di sicurezza informatica. “Il partenariato rafforzerà la cooperazione fra i paesi nell’ambito della sicurezza cibernetica e della tecnologia (…) e contribuirà a migliori relazioni”, ha affermato in un comunicato lo sceicco Hamad bin Khalifa, fondatore di Hbk Dop. (Res)