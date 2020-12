Roma: sequestrata discarica abusiva a Guidonia Montecelio, una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’area della superficie di circa un ettaro, nella disponibilità di un’impresa di autodemolizione di Guidonia Montecelio, è stata sequestrata dai finanzieri del comando provinciale di Roma in collaborazione con i colleghi del reparto operativo aeronavale di Civitavecchia. Durante il consueto sorvolo del territorio, l’equipaggio di un elicottero della sezione aerea di Pratica di Mare, insospettitosi alla vista di un’area ricoperta da rottami, ha attivato le fiamme gialle del gruppo di Tivoli le quali, una volta appurata la mancanza della prescritta autorizzazione amministrativa, sono entrate in azione, trovando numerose carcasse di autoveicoli, pneumatici, materiali ferrosi, bombole del gas e altri rifiuti speciali. Il materiale, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo e le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l’ambiente. L’amministratore della società che gestisce l’autodemolitore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli per il reato di gestione illecita di rifiuti.(Rer)