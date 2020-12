Azerbaigian: Banca mondiale, Paese ancora fra i 10 più impegnati in programma riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian figura ancora una volta fra i Paesi più impegnati nel programma di riforme nel rapporto Doing business della Banca mondiale. In un comunicato stampa della Banca mondiale si apprende che le riforme attuate in Azerbaigian egli ambiti "connessione alle reti di alimentazione", "esecuzione dei contratti", "commercio transfrontaliero" non sono state adeguatamente valutate nel report Doing Business 2020, con un punteggio basso nella scala di punti. Tuttavia il punteggio dell'Azerbaigian è stato aumentato da 76,7 a 78,5 e la posizione del Paese caucasico nella classifica globale è passata dalla 34 alla 28 su 191 Paesi. (Rum)