Austria: dopo l'attentato di Vienna il governo presenta il nuovo pacchetto antiterrorismo

- A seguito dell'attentato di matrice jiahdista avvenuto nel centro di Vienna il 2 novembre scorso, il governo austriaco ha presentato ieri, 16 dicembre, il pacchetto antiterrorismo. Come riferisce il quotidiano “Der Standard”, si tratta di una serie di misure volte a colpire sia l'estremismo islamico sia la destra radicale. In particolare, il ministro dell'Interno, Karl Nehammer, ha definito le nuove “un segnale forte e chiaro da parte del governo federale contro tutte le forme di terrorismo”. Per la ministra della Giustizia Alma Zadic, si tratta di “combattere efficacemente il terrorismo senza trascurare i diritti fondamentali”. Particolarmente controverse sono state le misure nel settore delle nuove forme di detenzione per gli autori di reati terroristici, nonché la creazione di un nuovo reato che originariamente avrebbe dovuto riguardare l'Islam politico. Ora, la formulazione è neutra: viene, infatti, reso reato ogni estremismo di matrice religiosa. Sarà, quindi, punito chiunque “cerca illegalmente di sostituire gli elementi essenziali dell'ordinamento costituzionale democratico con un ordine esclusivamente religioso (…), impedendo l'applicazione delle leggi (...) o cercando di usurpare o far rispettare i diritti sovrani su base religiosa”. I rei di estremismo religioso rischiano una pena fino a due anni di reclusione se ha commesso “un atto illegale grave o ha contribuito” alla sua realizzazione. Per chi partecipa all'estremismo religioso, finanziandolo o in qualsiasi altra forma, la pena è di un anno di carcere.Con il pacchetto antiterrorismo, il governo austriaco intende anche intraprendere un'azione più forte contro le attività radicali nelle moschee. Inoltre, le associazioni dell'estremismo musulmano dovranno poter essere chiuse più rapidamente. Tutti gli imam, compresi gli stranieri, dovranno essere inseriti in un apposito elenco, cui avrà accesso l'Ufficio per il culto della Cancelleria austriaca. Verrà, inoltre, inasprito il divieto di finanziamento dei gruppi dell'Islam radicale all'estero. deve essere inasprito. Tuttavia, dalle misure illustrate da Nehammer è escluso il già annunciato inasprimento delle pene per i terroristi, come la detenzione a tempo indeterminato. Viene, invece, introdotto un elenco di soggetti pericolosi allo scopo di impedire a terroristi rimessi in libertà di svolgere compiti di sicurezza in aziende operanti nelle infrastrutture critiche. Viene poi impedito a quanti sono stati giudicati rei di terrorismo di poter acquistare un'arma in Austria. A tal fine, ogni nuova licenza di porto d'armi dovrà essere verificata dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione e la lotta al terrorismo (Bvt), l'agenzia di intelligence interna dell'Austria . Ai terroristi, si dovrà poter ritirare in maniera “più rapida, più chiara, la doppia cittadinanza austriaca e di un altro paese.Il pacchetto antiterrorismo interviene anche sui simboli dell'estremismo, vietando in Austria gli emblemi del Movimento identitario, organizzazione internazionale della destra radicale. Saranno, inoltre, banditi i simboli del gruppo Hib ut Tahrir, fondato con una scissione dai Fratelli musulmani. Al bando anche i simboli del sedicente emirato del Caucaso, gruppo terroristico di matrice jihadista. Saranno, infine, vietati gli emblemi del Fronte del partito rivoluzionario di liberazione popolare (Dhkp-C), formazione marxista-leninista turca classificata come organizzazione terroristica da diversi Stati e organizzazioni internazionali. Sono previste anche le “conferenze sul rilascio” degli estremisti dal carcere. L'obiettivo è far sì che le autorità di sicurezza e gli esperti di deradicalizzazione nonché i servizi di libertà vigilata forniscano una base decisionale per i tribunali in merito alla libertà condizionale per gli estremisti. A queste conferenze dovrebbero partecipare anche le reti sociali del detenuto, come insegnanti o familiari. In caso di liberazione condizionale di un estremista, la supervisione giudiziaria dovrebbe essere ordinata per la durata del periodo di prova. Il detenuto liberato dovrà essere osservato più da vicino e si dovrà impedirgli di frequentare determinati ambienti o persone.Tuttavia, devono essere create anche opzioni di controllo del rilasciato. Se il tribunale giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure, può essere ordinato il monitoraggio elettronico, ma solo con il consenso della persona liberata. Sono poi disposti ulteriori prerequisiti. In particolare, il monitoraggio deve essere assolutamente necessario per garantire un comportamento conforme alla libertà condizionale e non è consentita la sorveglianza nell'abitazione del rilasciato. Il monitoraggio sarà di competenza delle autorità di sicurezza. Il governo austriaco vuole poi dotarsi di ulteriori strumenti per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo devono essere creati nuovi strumenti. In futuro, i beni di criminali ed estremisti dovranno poter essere confiscati indipendentemente dalle prove di un reato. Tuttavia, il tribunale deve convinto dell'origine illegale degli oggetti del sequestro. Viene, invece, rinviata la riforma del Bvt, annunciata da Nehammer a seguito dell'attentato di Vienna, quando l'agenzia è stata travolta dalle accuse di inefficienza nella prevenzione dell'attacco. A tal riguardo, “Der Standard” riferisce che il rapporto della commissione d'inchiesta incaricata di far luce sulle negligenze del Bvt non verrà presentato fino alla prossima settimana, “ma prima di Natale”. Soltanto successivamente verrà studiata la riforma del Bvt, che sarà parte della seconda parte del pacchetto antiterrorismo del governo austriaco. (Geb)