Libia: deputato Dughaim a "Nova", il parlamento ha un "piano B" se fallisce il dialogo politico

- Il parlamento libico di Tobruk ha stabilito un piano alternativo in caso di fallimento del Foro di dialogo politico organizzato sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato il deputato libico di Bengasi, Ziyad Dughaim, ad "Agenzia Nova". Il parlamentare ha rivelato che è stato formato un comitato per sviluppare un "piano B" nel caso in cui il dialogo politico fallisse. "La presidenza del parlamento chiederà la formazione di un esecutivo unitario che sarà sottoposto al voto di fiducia da parte della Camera di Bengasi", ha spiegato. Per fare questo "abbiamo formato una commissione parlamentare dedicata". Il piano è partito ieri dopo che la Missione Onu in Libia (Unsmil) non è riuscita a raggiungere un meccanismo di consenso per scegliere la nuova autorità governativa unitaria della Libia. Di fatto, il Parlamento ha formato una commissione di sette deputati (Badr Ali Suleiman, Ziad Dugheim, Hussein Saleh al Zarqa, Misbah Douma, Khadija al Zarrouk, Ibrahim al Dorsi e Miftah al Kouider) per formulare proposte e soluzioni. La commissione sarà approvata durante la sessione parlamentare della prossima settimana presso la sua sede costituzionale a Bengasi. (Bel)