Libia: scontri tra clan a Tobruk, tre morti

- Si sono verificati scontri con armi leggere e medie che hanno provocato l'uccisione di tre persone nella notte a Tobruk, nell'est della Libia. Le violenze sono scoppiate tra due famiglie che ambiscono entrambe alla carica di Direttore della previdenza sociale. Lo scontro a fuoco ha visto l'utilizzo di diversi tipi di armi, incluse bombe a mano, di fronte a un quartier generale della sicurezza all'ingresso occidentale della città. La popolazione teme che i combattimenti possano degenerare e chiede alle autorità di agire immediatamente per evitare qualsiasi alleanza tribale e azione di vendetta. Il governo della Cirenaica, non riconosciuto dalla Comunità internazionale, ha inviato in queste ore un contingente di polizia in assetto antisommossa con l'obiettivo è quello di ristabilire la sicurezza in città. (Bel)