- L’ex nunzio apostolico in Bielorussia, Claudio Gugerotti, si trova oggi a Minsk. Gugerotti ha ricoperto la carica di nunzio apostolico in Bielorussia fino al 2015, mentre oggi si trova nella capitale del Paese come inviato speciale di papa Francesco. L'arcivescovo incontrerà oggi il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko. (Rum)