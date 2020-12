Imprese: Huawei punta a dotare del sistema operativo HarmonyOS tutti i suoi prodotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- HarmonyOS è stato presentato più di un anno fa, dopo che Washington ha impedito a Huawei di utilizzare il sistema operativo Android di Google. A settembre, Huawei ha presentato una versione aggiornata di Harmony-OS 2.0 progettata per l'era dell'Internet delle cose e che può essere utilizzata in dispositivi come gli "orologi intelligenti" (smartwatch) e i sistemi di bordo di Huawei, nonché negli elettrodomestici. Ad esempio, con HarmonyOS 2.0, l'app del gigante del commercio online JD.com può funzionare su televisori, persino frigoriferi e altri dispositivi dotati di schermo. Pertanto, centinaia di milioni di dispositivi, comprese le auto dotate di uno schermo intelligente, possono eseguire l'app JD o qualsiasi altra. Charlie Dai, principale analista della società di ricerche di mercato Forrester, ha dichiarato: "I divieti del governo degli Stati Uniti non lasciano altra scelta a Huawei se non quella di accelerare la ricerca e lo sviluppo per costruire un proprio ecosistema tecnologico aperto, dall'hardware al software per smartphone. È un viaggio difficile, ma Huawei deve affrontarlo per sopravvivere e prosperare". "Attualmente, la crescita è in gran parte guidata dagli sviluppatori di app nazionali e sono necessari ulteriori sforzi per attirare gli sviluppatori stranieri ad abbracciare HarmonyOS", ha affermato Xiang Ligang, direttore generale della Information Consumption Alliance, un'associazione dell'industria delle telecomunicazioni. (Cip)