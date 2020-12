Cina: Alibaba possiede una tecnologia di riconoscimento facciale per identificare gli uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante tecnologico cinese Alibaba Group Holding possiede una tecnologia di riconoscimento facciale che può selezionare specificamente i membri della minoranza etnica degli uiguri. È quanto emerso da un rapporto di Ipvm, la principale fonte mondiale di informazioni sulla videosorveglianza. Ipvm, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che il software in grado di identificare gli uiguri appare nel servizio per i contenuti di Cloud Shield di Alibaba per i siti web. Alibaba descrive Cloud Shield come un sistema che "rileva e riconosce testo, immagini, video e voci contenenti pornografia, politica, terrorismo, pubblicità e spam e fornisce verifica, marcatura, configurazione personalizzata e altre funzionalità". Secondo il rapporto, la tecnologia può eseguire attività come "ispezione degli occhiali", "rilevamento del sorriso", se il soggetto appartiene a una minoranza etnica e, in particolare, se è uiguro. "Di conseguenza, se un uiguro trasmette in diretta un video su un sito web registrato a Cloud Shield, il software può rilevare che l'utente è uiguro e contrassegnare il video per la revisione o la rimozione", ha spiegato il ricercatore di Ipvm Charles Rollet. Ipvm ha fatto sapere che la menzione degli uiguri nel software è scomparsa nel momento in cui ha pubblicato il suo rapporto, e che Alibaba ha detto che la funzione è stata utilizzata solo "in un ambiente di test". (Cip)