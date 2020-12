Governo: Renzi scrive a Conte, parliamo di "cose serie e non di rimpasti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per trasparenza totale incollo qui la lettera che ho inviato ieri al Presidente del Consiglio. Molto lunga, lo so. Ma almeno si capisce che parliamo di cose serie, non di rimpasti". Esordisce così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un lungo post su Facebook dove pubblica la lettera inviata al premier. "Caro presidente, in questi giorni il racconto fatto dal Palazzo dice che 'quelli di Italia Viva' vogliono le poltrone. È il populismo applicato alla comunicazione. Ma è soprattutto una grande bugia", si legge nella lettera. "Noi, Presidente, vogliamo dare una mano sui contenuti. Perché in discussione sono le idee, non gli incarichi di governo. Teresa, Elena, Ivan - che hanno lavorato bene su agricoltura, famiglie e politiche di genere, export - sono pronti a dimettersi domani, se serve. Noi infatti non concepiamo la politica come occupazione di posti. Non tiriamo a campare, vogliamo cambiare. Non ci basta uno strapuntino, vogliamo la politica", spiega Renzi.(Rin)