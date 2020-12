Ucraina: morto il sindaco di Kharkiv Hennadiy Kernes, aveva contratto il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Kharkiv ucraino, Hennadiy Kernes, è morto in seguito alle complicazioni dovute al contagio da Covid-19. È quanto riferito da Pavel Fuks, imprenditore e amico personale di Kernes. La scorsa settimana Fuks ha detto che le condizioni di salute del sindaco della città ucraina erano peggiorate e che entrambi i reni erano oramai collassati. A settembre, l'amministrazione comunale di Kharkiv ha riferito che Kernes, che era sindaco della città ucraina nord orientale dal 2010, aveva contratto il coronavirus. La sua condizione è stata valutata come critica ma stabile. Il 17 settembre, Fuks ha detto che Kernes era stato trasferito all'ospedale Charite di Berlino per ricevere delle cure, e in seguito, il 2 ottobre, sempre l’amico ha annunciato che il primo cittadino di Kharkiv era risultato negativo al Covid-19. (Rum)