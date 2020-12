Libia: gruppo armato ricatta la Brega Company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation libica (Noc), la compagnia petrolifera della Libia, ha accusato un gruppo armato di ricattare la compagnia di distribuzione di carburante nella città di Brega, interferendo con motivazioni varie nei compiti tecnici delle attività della Brega Oil Marketing Company. In una dichiarazione, la Noc ha avvertito che avrebbe preso tutte le misure legali necessarie contro coloro che sono coinvolti nell'estorsione. La Noc ha confermato di essere in contatto con il Consiglio presidenziale, con il ministero dell'Interno e con l'Ufficio del Procuratore Generale, in quanto autorità competenti, sottolineando di aver presentato comunicazioni scritte contro questa entità - che non ha nominato - e le persone coinvolte. La Noc ha denunciato che il quartier generale di una delle sue filiali è sotto minaccia di attentati dinamitardi, un tipo di estorsione “contro le capacità petrolifere dell’intera nazione”, evidenzia l’azienda.(Lit)