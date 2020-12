© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso per le 19 l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione di Italia viva guidata da Matteo Renzi. Secondo quanto riferiscono fonti di Iv, infatti, l'incontro - previsto inizialmente per questa mattina alle 9 - è stato rinviato per impegni di Conte. (Rin)