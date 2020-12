Spagna: proteste degli operatori turistici in varie città per chiedere più aiuti a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse associazioni rappresentative delle agenzia di viaggi si raduneranno oggi in diverse città della Spagna per chiedere al governo aiuti immediati da destinare a un settore duramente colpito dalla pandemia del coronavirus. Negli ultimi mesi, infatti, sono andati perduti oltre 68 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti. "Non possiamo continuare a lavorare senza guadagnare. Vogliamo sopravvivere per continuare ad essere ambasciatori del 'marchio Spagna' ma per questo abbiamo bisogno che si ricordino di noi, come fanno con le compagnie aeree o con altri settori che stanno ricevendo aiuti concreti e sostegno da parte del governo e delle regioni", ha evidenziato la presidente della Piattaforma dei diritti della agenzie di viaggio, Elena Casado. Alcune delle richieste includono la proroga della moratoria delle garanzie di credito statali (Ico) per un massimo di due anni e l'estensione della cassa integrazione straordinaria (Erte). (Spm)