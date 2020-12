Panama: Cepal, nel 2020 economia in calo del 11 per cento del Pil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il calo del gettito fiscale, la contrazione delle esportazioni nonché la riduzione dell'attività del Canale di Panama (tra gennaio e ottobre il transito delle navi è stato dell'8,6 per cento inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2019), sarà parzialmente compensato da un forte calo delle importazioni, cosicché il disavanzo delle partite correnti chiuderà il 2020 intorno al 6 per cento del Pil (nel 2019 il livello fu del 5,2 per cento", informa la Celac, sottolineando tuttavia che il disavanzo delle partite correnti sarà ridotto grazie alla ripresa delle esportazioni di servizi e di alcuni beni, come rame e manufatti dalla zona franca di Colon". Secondo l'analisi dell'agenzia onusiana il paese registrerà nel 2020 una deflazione pari al'1,0 per cento a causa della debolezza della domanda, mentre il tasso di disoccupazione si attesterà al 10 per cento (alla fine del 2019 era del 5,8 per cento).. (segue) (Abu)