Uruguay: Cepal, nel 2020 economia in calo del 4,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay chiuderà il 2020 con una contrazione del prodotto interno lordo (pil) pari al 4,5 per cento prodotto principalmente dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo scrive la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nel "Bilancio preliminare" delle economie della regione, pubblicato mercoledì. Secondo la Cepal impatto della crisi sanitaria "sarà molto alto in termini economici e sociali, anche se comparativamente inferiore che in altri paesi della regione". Per quanto riguarda il livello di attività, nel primo trimestre dell'anno gli effetti della pandemia si sono riversati principalmente sul mercato delle merci, mentre nel secondo trimestre il calo è stato generalizzato, con un impatto particolare sul settore dei servizi. Si prevede che durante il terzo trimestre, l'attività nel settore dei beni inizierà a recuperare, mentre i settori più colpiti dalle misure sanitarie, come il turismo, continueranno a mostrare scarso dinamismo. (segue) (Abu)