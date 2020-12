Libia: l'ex muftì Ghariani prevede un nuovo conflitto nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex muftì libico Sadiq al Ghariani, noto per le sue fatwa estremiste, attualmente residente a Istanbul, ha invitato il Governo di accordo nazionale libico (Gna) a rafforzare ulteriormente le sue relazioni con la Turchia e sostenere i fronti di battaglia in preparazione di un prossimo conflitto armato contro le forze del generale Khalifa Haftar. Ghariani ha parlato nella sua ultima apparizione televisiva ieri sera sul canale "Tanasuh", di proprietà di personalità affiliate alle milizie libiche e che trasmette i suoi programmi dalla Turchia, in un messaggio indirizzato ai funzionari del Gna: "Dobbiamo rivedere i rapporti con i nostri amici in Turchia, perché la guerra non è ancora finita. Dobbiamo sostenere i fronti della battaglia con tutti i mezzi necessari per la battaglia imminente". Questa posizione, sottolinea l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, rappresenta un nuovo segnale sulla possibilità di un ritorno al conflitto militare in Libia e si inserisce nel contesto del “ponte aereo” per il trasporto di armi tra gli aeroporti turchi e gli aeroporti della Libia occidentale. Inoltre, sottolinea la tv emiratina, le parole di Ghariani giungono dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale, Salah al Din al Namrush, in cui minacciava di ritirarsi dall'accordo di cessate il fuoco firmato tra le due parti in conflitto, mettendo in dubbio le possibilità di successo delle intese del Comitato militare 5 + 5. (Lit)