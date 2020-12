Regno Unito: Johnson si rifiuta di "cancellare il Natale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato che il governo, in contrasto con l'avviso di medici e opposizione politica, andrà avanti con il piano che prevede un rilassamento delle restrizioni anti Covid per un periodo di cinque giorni sotto Natale. Johnson ha dichiarato che intende rifiutarsi di "cancellare il Natale". Il primo ministro ha pertanto insistito sul fatto che il rilassamento delle regole dal 23 al 27 dicembre procederà come previsto, affermando di non voler "criminalizzare" le famiglie che sceglieranno di trascorrere il Natale assieme. Tuttavia ha aggiunto un invito al pubblico di "pensare attentamente e nel dettaglio" a proposito dei propri piani di spostamento, trattenendosi dall'effettuare viaggi e visite a parenti più anziani ove possibile. Nei giorni passati il primo ministro ha subito un'intensa pressione da parte delle associazioni dei medici e dell'opposizione laburista che hanno chiesto di abbandonare il piano di rilassamento delle regole previsto, ma Johnson ha definito che tale cambiamento delle regole "sarebbe inumano". (Rel)