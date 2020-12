Arabia Saudita: arrivato secondo lotto vaccino Pfizer all'aeroporto di Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato ieri sera il secondo lotto di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech per combattere il coronavirus all'aeroporto internazionale King Khalid di Riad. Il primo lotto è arrivato nei giorni scorsi nella capitale saudita. Il ministero della Salute ha annunciato l'avvio delle iscrizioni per ottenere il vaccino per tutti i cittadini e residenti, attraverso l'applicazione "My Health". Il ministero ha confermato la sicurezza e l'efficacia del vaccino dopo l'effettivo superamento delle fasi di sperimentazione vaccinale e il verificarsi di una forte risposta immunitaria nei pazienti, spiegando che l'accesso al vaccino è gratuito per tutti i cittadini e residenti. (Res)