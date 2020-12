Usa: il dipartimento di Stato sanziona nuove società per aver commerciato petrolio con l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Dipartimento di Stato ha imposto sanzioni alla Vietnam Gas and Chemicals Transportatio, per aver consapevolmente trasferito prodotti petroliferi dall'Iran. Il dipartimento sta inoltre imponendo sanzioni all'amministratore delegato della società. Lo comunica il segretario di Stato, Mike Pompeo. Contemporaneamente, il Dipartimento del Tesoro sta imponendo sanzioni a quattro entità per aver fornito assistenza o supporto materiale alla Triliance Petrochemical, un'entità designata dagli Stati Uniti. "Queste ultime sanzioni degradano la capacità del regime di infliggere abusi dei diritti umani al popolo iraniano", ha scritto Pompeo. (Nys)