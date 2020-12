Corea del Nord: bando valuta estera fa crollare il valore del dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del dollaro Usa è crollato in Corea del Nord negli ultimi mesi, dopo che le autorità di quel Paese hanno bandito in linea di principio l'impiego di valuta estera sul territorio nazionale. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il divieto mira proprio ad accentrare la detenzione di dollari Usa, in un contesto di crescente difficoltà per Pyongyang di procurare valuta estera a causa della pandemia.Lo scorso gennaio il dollaro Usa era scambiato internamento a 8mila won nordcoreani; il cambio ha però subito un tracollo da ottobre, ed è recentemente scivolato sotto i 7mila won, secondo "Daily NK". Prima della pandemia, Pyongyang si procurava dollari e altra valuta estera pregiata tramite il commercio anche illegale di materie prime, e i flussi turistici internazionali in arrivo nel paese. I cittadini nordcoreani sono soliti acquistare e vendere merci in valuta estera, dopo il collasso del sistema di razionamento nazionale parte dell'economia pianificata socialista. La Corea dle Nord dipende dalla Cina per il 90 per cento delle sue esportazioni. Nel 2009 la Corea dle Nord ha rinominato la propria valuta, con effetti distorsivi sull'offerta di moneta e la distribuzione dei beni; il conseguente crollo di valore del won nordcoreano ha dato negli anni successivi ulteriore impulso all'utilizzo del dollaro come moneta per le transazioni. Dallo scorso ottobre, però, le autorità nordcoreane hanno proibito l'impiego di valuta estera nei negozi. (segue) (Git)