Corea del Nord: bando valuta estera fa crollare il valore del dollaro (3)

- Le esportazioni nordcoreane verso la Cina sono crollate del 70 per cento annuo, a 46 milioni di dollari; le importazioni, invece, hanno subito una contrazione del 73 per cento, a 490 milioni di dollari. Il commercio tra i due paesi asiatici ha esibito segnali di ripresa nei mesi di maggio e giugno, per poi subire una nuova battuta d’arresto a partire da luglio. Dopo l’irrigidimento del regime sanzionatorio internazionale a carico di Pyongyang, nella seconda metà del 2017, il commercio tra Corea del Nord e Cina aveva subito una contrazione del 57 per cento nei primi tre trimestri del 2018. (Git)