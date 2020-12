Corea del Nord: Onu denuncia violazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che denuncia nuovamente la Corea del Nord per la "grave situazione dei diritti umani" in quel paese, e che sollecita Pyongyang a risolvere la questione aperta dei rapimenti di Stato di cittadini da Paesi come il Giappone. L'Onu adotta una risoluzione analoga ogni anno da 16 anni a questa parte. A proporre la nuova risoluzione è stata l'Unione europea. Kim Song, ambasciatore della Corea del Nord alle Nazioni Unite, ha duramente criticato l'iniziativa, mentre la Cina, principale alleato di Pyongyang, non ha aderito alla risoluzione. Nel documento, l'Assemblea generale esprime "profonda preoccupazione per la grave situazione dei diritti umani, la pervasiva cultura dell'impunità e la mancanza di conseguenze per le violazioni e gli abusi dei diritti umani". Il document ofa anche riferimento ai rapimenti di Stato di cittadini giapponesi e sudcoreani, sollecitando Pyongyang a "risolvere tutte le questioni aperte (...) il prima possibile". Infine, la risoluzione esorta a "fornire informazioni accurate e dettagliate alle famiglie delle vittime in merito allo stato dei loro congiunti scomparsi". (Nys)