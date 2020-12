Corea del Sud-Usa: accordo di swap valutario prorogato per sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno prorogato di sei mesi l'accordo di swap valutario in vigore tra i due paesi, per far fronte all'incertezza generata nei mercati dal nuovo peggioramento della crisi pandemica globale. L'accordo di swap sottoscritto dalla Banca di Corea e dalla Federal Reserve statunitense ha un valore di 60 miliardi di dollari, e dopo la proroga rimarrà in vigore sino al 30 settembre 2021. L'accordo è stato inizialmente sottoscritto lo scorso marzo. (Git)