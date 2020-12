Germania: caso Wirecard, governo approva rafforzamento vigilanza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha approvato il progetto di legge volto al rafforzamento della vigilanza finanziaria. Presentata dal ministro delle Finanze Olaf Scholz, l'iniziativa giunge a seguito del caso Wirecard, società tedesca di servizi di pagamento fallita il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Sia il ministero delle Finanze tedesco sia l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) sono stati accusati di errori e omissioni nei controlli su Wirecard, nonché di connivenze con la dirigenza dell'azienda, le cui irregolarità sarebbero iniziate nel 2015. Scholz si è quindi immediatamente impegnato a riformare il Bafin per impedire il ripetersi di casi come quello di Wirecard. A tal fine, come afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con il suo ultimo progetto di legge, il ministro delle Finanze tedesco ha inteso compiere “un passo decisivo” per rafforzare il controllo dei bilanci aziendali, riformare la revisione contabile e “reprimere le macchinazioni criminali”. L'iniziativa di Scholz vuole, quindi, garantire che i bilanci delle imprese i certificati dei revisori dei conti siano “più affidabili”. Come affermato dal ministro delle Finanze tedesco, con la riforma “le regole vengono inasprite in maniera significativa” e il Bafin acquista “più mordente”. (segue) (Geb)