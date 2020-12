Germania: caso Wirecard, governo approva rafforzamento vigilanza finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, in futuro i revisori dei conti dovrebbero cambiare ogni dieci anni per le società del mercato dei capitali, “in modo che non diventino ciechi dal punto di vista operativo”. Inoltre, una società di revisione contabile non potrà fornire al proprio cliente anche servizi di consulenza. Con l'iniziativa di Scholz, i revisori sono poi resi più responsabili. I limiti massimi di responsabilità per la revisione di società orientate al mercato dei capitali sono aumentati di quattro volte, fino a 16 milioni di euro. In caso di comportamento gravemente negligente, non esiste più alcun limite massimo. Al fine di prevenire e reprimere le irregolarità, il falso in bilancio verrà punito con la reclusione fino a cinque anni. Con riguardo al Bafin, le transazioni finanziarie private dei dipendenti dell'agenzia saranno rigorosamente limitate al fine di “evitare qualsiasi parvenza di conflitto di interessi” (Geb)