Germania: maggioranza vuole riformare Antitrust per azione più rapida contro società web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza al Bundestag intende riformare l'Agenzia federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) al fine di rafforzarla affinché possa agire più rapidamente contro le pratiche anticoncorrenziali delle società digitali, come Facebook, Amazon e Google. Come riferisce il quotidiano “Handesblatt”, l'obiettivo è porre il Bkarta in condizione di limitare per le aziende del web le possibilità di azione legale volte a interrompere l'esecuzione delle decisioni antitrust. A tal fine, Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) intendono riformare la legge contro le restrizioni della concorrenza, con l'emendamento per rafforzare il Bkarta che dovrebbe essere votato al Bundestag in questa settimana. I parlamentari vogliono, inoltre, abbreviare il procedimento che i gruppo digitali possono intraprendere contro le decisioni del Bkarta. A tal fine, si prevede il ricorso diretto da parte delle imprese del web alla Corte federale di giustizia (Gbh), fino a oggi giudizio di secondo grado dopo il tribunale statale superiore di Duesseldorf. Tale modifica viene giustificata con “le elevate dinamiche dei mercati digitali”. Tuttavia, su tale tema Cdu, Csu e SpD sono divisi: mentre i democristiano-conservatori sono favorevoli, i socialdemocratici si oppongono. (Geb)