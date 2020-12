Indonesia: bilancia commerciale in attivo nel mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha conseguito un attivo della bilancia commerciale a novembre, peri l settimo mese consecutivo. Lo certificano i dati pubblicati oggi, 17 dicembre, dall'Agenzia centrale di statistica indonesiana (Bps). Il mese scorso il Paese del Sud-est asiatico ha esportato merci e servizi per 15,3 miliardi di dollari - un aumento del 9,54 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno - e ne ha importati per 12,66 miliardi di dollari, in calo del 17,5 per cento annuo. Il maggior contributo all'export indonesiano è giunto dal carbone e dall'olio di palma. Rispetto al mese di ottobre le esportazioni sono cresciute del 6,36 per cento. (segue) (Fim)