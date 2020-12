Indonesia: bilancia commerciale in attivo nel mese di novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro coordinatore degli Affari economici dell'Indonesia, Airlangga Hartarto, ha espresso ottimismo in merito all'andamento dell'economia di quel Paese nell'ultimo trimestre del 2020. Hartarto ha evidenziato questa settimana che nel terzo trimestre la contrazione economica causata dalla pandemia di coronavirus ha esibito un rallentamento: meno 3,49 per cento, mentre nel secondo trimestre la contrazione era stata del 5,32 per cento. Secondo le stime fornite dal ministro, tra settembre e dicembre di quest'anno l'andamento dell'economia indonesiana dovrebbe essere compreso tra meno due e più 0,6 per cento. Secondo Hartarto, l'economia indonesiana potrebbe tornare a a crescere alla fine di quest'anno grazie all'accresciuta domanda interna e alla maggior fiducia dei consumatori. tra i segnali positivi citati dal ministro c'è anche il tasso di inflazione, che a novembre si è mantenuto stabile rispetto allo stesso mese dello scorso anno, all'1,59 per cento. (Fim)