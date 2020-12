Brasile: Cepal, nel 2020 economia in calo del 5,3 per cento del pil (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile, tra i paesi con il numero più alto numero di contagi da coronavirus, morti in relazionati alla Covid-19 e con il tasso di letalità tra i più alti al mondo, ha subito un pesante stress nel corso dell'anno, mostrando tuttavia una constante ripresa nel corso degli ultimi mesi. Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile stimano la contrazione economica del Brasile nel 2020 a -4,41 per cento. La stima, che conferma le previsioni di recessione economica a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 14 dicembre. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. (segue) (Brb)