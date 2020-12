Ecuador: Cepal, nel 2020 economia in calo del 9 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador chiuderà il 2020 con una contrazione del prodotto interno lordo (pil) pari al 9 per cento. Lo scrive la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nel "Bilancio preliminare" delle economie della regione, pubblicato oggi. Il paese sudamericano, che aveva chiuso il 2019 con una crescita del Pil di appena lo 0,1 per cento, tornerà a crescere nel 2021, con un ritmo dell'1 per cento. Secondo la Cepal "'impatto della crisi in corso a seguito della pandemia ha aggravato la complessa situazione economica già emersa dal terzo trimestre del 2019. Così, nel primo trimestre del 2020, il Pil è diminuito a un tasso interannuale del -2,3 per cento riflettendo i primi effetti della crisi sanitaria, che si è intensificata nel secondo trimestre, inducendo una diminuzione del -12,4 per cento. Lo shock sull'economia reale ha provocato un drastico calo di tutte le componenti della domanda aggregata".(segue) (Brb)