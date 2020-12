Usa: Pence si farà vaccinare domani davanti le telecamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha in programma di ricevere il suo vaccino contro il coronavirus domani mattina, davanti le telecamere alla Casa Bianca, per costruire la "fiducia del vaccino" tra gli statunitensi, secondo quanto riporta il sito "Axios". I dettagli sono ancora in fase di elaborazione, ma Pence vuole che le reti televisive trasmettano il momento in diretta al mattino, ha detto la fonte, per massimizzare l'audience per la vaccinazione. Il vice presidente sarà affiancato dalla moglie, Karen Pence, e dal chirurgo generale Jerome Adams. (Nys)