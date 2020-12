Cile: Cepal, nel 2020 economia  in calo del 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile chiuderà il 2020 con una contrazione del prodotto interno lordo (pil) pari al 6 per cento prodotto principalmente dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo scrive la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nel "Bilancio preliminare" delle economie della regione, pubblicato oggi. Si tratta di una proiezione migliore di quella fatta lo scorso mese di luglio quando era stato previsto un caloo del 7,9 per cento. Oltre agli effetti sull'economia derivati dalle misure restrittive contro il Covid-19 il Cile ha sofferto anche un notevole impatto sull'attività economica a causa delle proteste sociali iniziate nell'ottobre del 2019. L'insieme di questi due fattori ha spinto il governo ad adottare politiche di spesa anticicliche che sono servite a evitare il crollo delle attività e nel quarto trimestre si è osservata già una buona ripresa. Inn assenza di ulteriori complicazioni sul fronte della pandemia, la Cepal prevede quindi per il 2021 una crescita del pil del +5 per cento. (segue) (Abu)