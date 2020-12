Usa: vendite al dettaglio in calo dell'1,1 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno subito un calo dell'1,1 per cento su base mensile a novembre. Lo ha riferito il dipartimento del Commercio Usa ieri, 16 dicembre. Si tratta del secondo calo mensile consecutivo delle vendite negli Usa, dopo la revisione al ribasso del dato relativo al mese di ottobre. Il dato relativo al mese di novembre è anche peggiore rispetto alle previsioni degli economisti. A pesare sulle vendite al dettaglio è la nuova ondata di contagi da coronavirus, che è stata seguita dall'adozione di nuove misure di contenimento in diversi Stati Usa, e dall'arrivo del freddo invernale. I consumatori Usa hanno ridotto gli acquisti in attesa di nuove misure di stimolo governative e della distribuzione dei vaccini contro la Covid-19. (Nys)