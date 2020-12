Alitalia: M5s, piano non definito ma c'è fiducia per nuovo percorso di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti a palazzo Madama affermano: "Volare basso oggi, per tornare a volare alto domani. Si può riassumere così lo stato dell'arte di Alitalia dopo le audizioni di oggi in Senato, dalle quali però sono arrivate indicazioni generali. Giusto ricordare - continuano i parlamentari in una nota - che di piani belli sulla carta se ne sono visti tanti, oggi ci aspettiamo un piano concreto nonostante il periodo incerto del mercato. Come M5s vogliamo essere fiduciosi sul futuro della nuova compagnia". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Auspichiamo che si lavori ai contratti di lavoro, mettendo in evidenza che il contratto Cityliner è quasi un affronto alla categoria dei lavoratori, e speriamo che ci si orienti su un contratto unico partendo dal modello Sai. Ci rassicura inoltre che si parli di flotta nuova e alleanze commerciali a beneficio del consolidamento e di Alitalia. Vanno infatti definite al più presto per parlare di tratte. I codici (slot, voli nuovi) sono proprio frutto di una buona alleanza commerciale". (segue) (Com)