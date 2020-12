Legge Bilancio: M5s, Pd ha già votato proroga superbonus al 2024, non ricorda?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle Luca Sut e Patrizia Terzoni affermano che "forse il Pd non lo ricorda, ma la proroga al superbonus l'ha già votata e fino al 2024. La risoluzione votata in Parlamento da tutti i partiti di maggioranza pochi mesi fa - continuano i due parlamentari in una nota - chiedeva di prorogare la misura di altri tre anni oltre l'attuale scadenza del 2021, affinché potesse esplicare i suoi effetti positivi non solo sui cittadini ma anche sull'economia e sull'occupazione. Chi ora afferma che la proroga non era in legge di Bilancio finge di non sapere che il confronto tra le forze di maggioranza sulla necessità di introdurla e sulle modalità più efficaci per farlo non si è mai interrotto". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Il Movimento cinque stelle ha già messo in campo una proposta di mediazione proponendo come data di scadenza della misura il 31 dicembre 2023: richiesta che peraltro giunge a gran voce da tutte le realtà della filiera delle costruzioni, da tante associazioni di consumatori e ambientalisti, dalle associazioni di tecnici e da tanti cittadini. Le imprese hanno bisogno di più tempo per pianificare e realizzare i lavori e anche per tanti edifici condominiali servono tempi congrui per analizzare la fattibilità dell'intervento e deliberare". (segue) (Com)