© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Primo webinar sulla musica elettronica e le nuove tecnologie al servizio della composizione, in omaggio a Paolo Ketoff e alle avanguardie musicali degli anni settanta con Michele dall'Ongaro e Daniele Pittèri. L’evento è promosso dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. (ore 11)- Presentazione in streaming del "piano strategico - Latina 2032". Saranno presenti in collegamento video il sindaco Damiano Coletta e Paolo Marini, coordinatore del comitato tecnico per il piano strategico della città di Latina. (ore 12:30) (Rer)