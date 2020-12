Germania: maxioperazione di polizia a Berlino, si cercano resti di moneta d'oro da 100 chili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlino è stata oggi teatro di una maxioperazione di polizia, con 120 agenti dispiegati contro i clan Remmo, una delle famiglie della criminalità organizzata araba attive nella capitale della Germania. Su mandato della procura di Berlino, 14 abitazioni ed esercizi commerciali nei quartieri di Neukoelln e Wedding sono stati perquisiti nel quadro della indagini sul furto della “Grande foglia d'acero”. Si tratta di una delle sei monete da un milione di dollari canadesi che, nel 2007, la Real Zecca del Canada ha coniato in oro per un peso di 100 chilogrammi. Il valore è stimato a 3,75 milioni di euro. Il 27 marzo 2017, un esemplare della “Grande foglia d'acero” è stato trafugato da ignoti, in maniera rocambolesca, dal gabinetto numismatico del Bode Museum di Berlino. Del furto sono sospettate otto persone tra i 14 e i 51 anni, affiliate al clan Remmo. Il gruppo avrebbe rubato la “Grande foglia d'acero” per fonderla e coniare monete d'oro contraffatte, poi messe in vendita nelle gioiellerie gestite dai Remmo a Neukoelln e Reinickendorf. Durante l'operazione di oggi, la polizia ha sequestrato una notevole quantità di prove, tra cui monete in oro contraffatte, la strumentazione necessaria a realizzare e decine di migliaia di euro. Fonti delle forze dell'ordine hanno comunicato che le probabilità di trovare resti della “Grande foglia d'acero” sono del 50 per cento. (Geb)